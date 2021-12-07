غلق مؤقت للطريق السيار خميس مليانة-بومدفع

أعلنت وزارة الأشغال العمومية، اليوم الثلاثاء، عن غلق مؤقت لمقـطع الطـريـق السيـار خميـس مليـانـة-بـومدفع فـي الإتجاهيـن.

وحسب بيان للوزارة، يعود سبب غلق الطريق للأشغال المتمثلة في وضع العوارض الحديدية للجسر العابر فوق الطريق السيار شرق- غرب.

وأوضح بيان وزارة الأشغال العمومية، إن الغلق الأول سيكون من 10 ديسمبر إلى 12 ديسمبر 2021. كما يكون الغلق الثاني من 17 ديسمبر إلى غاية 19 ديسمبر 2021.

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