غلق مؤقت للطريق السيار خميس مليانة-بومدفع
بقلم نادية بن طاهر
أعلنت وزارة الأشغال العمومية، اليوم الثلاثاء، عن غلق مؤقت لمقـطع الطـريـق السيـار خميـس مليـانـة-بـومدفع فـي الإتجاهيـن.
وحسب بيان للوزارة، يعود سبب غلق الطريق للأشغال المتمثلة في وضع العوارض الحديدية للجسر العابر فوق الطريق السيار شرق- غرب.
وأوضح بيان وزارة الأشغال العمومية، إن الغلق الأول سيكون من 10 ديسمبر إلى 12 ديسمبر 2021. كما يكون الغلق الثاني من 17 ديسمبر إلى غاية 19 ديسمبر 2021.
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