غلق مؤقت للطريق السيار شمال-جنوب

أعلنت الجزائرية للطرق السيّارة، اليوم الخميس، عن غلق مؤقت للطريق السيّار 11 (الطريق السيّار شمال-جنوب). يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 من الساعة 12 سا 00 د الى غاية الساعة 16 سا00 د . و تحويل حركة السير الى الطريق الوطني رقم 01 ، من محول الحمدانية بولاية المدية. اتجاه البليدة الى غاية محول سيدي المداني، ثم من محول سيدي المداني الى غاية محول الشفة.

وحسب بيان الجزائرية للطرق السيّارة، أن غلق الطريق وكذا تحويل حركة السير جاء بسبب إنجاز أشغال تركيب لافتتين توجيهيتين علويتين بدعامات على مستوى الطريق السيار شمال – جنوب (أ1) ببلدية الشفة اتجاه البليدة.

وأضافت “تنهي الجزائرية للطرق السيارة إلى علم كافة مستعملي الطريق السيار شمال – جنوب (11) الرابط الشفة بالبرواقية، أن مصالحها التقنية ستباشر أشغال تركيب لافتتين توجيهيتين علويتين بدعامات على مستوى الطريق السيار (أ1) بمنطقة سيدي المداني ببلدية الشفة عند النقطتين الكيلومتريتين 6560 و 91902 ، باتجاه البليدة وذلك يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 “.