غلق مؤقت للطريق السيّار “بالخميس” غدا الجمعة

سيتم غدا الجمعة غلق مؤقت للطريق السيار أمام حركة السير في الإتجاه “وهران_الجزائر” بدءا من الساعة السابعة صباحا.

وأعلنت الجزائرية للطرق السيارة في بيان لها، أن مؤسسة أنسريف برمجت عملية ثانية ونهائية لوضع العوارض على جسر السكة الحديدية.

العابر للطريق السيار بالخميس “عين سلطان” يوم غد الجمعة، حيث سيتم علق مؤقت للطريق وعلى فترات أمام حركة السير.

وأضاف البيان، أنه تم وضع نظام تحويل حركة السير من الطريق السيار على مستوى محول خميس مليانة نحو الطريق الوطني رقم 04.

كما يمكن لمستعملي الطريق السيار العودة إلى الطريق السيار مجددا من خلال محول بومدفع.

وأفادت الجزائرية للطرق السيارة أنه في حالة الضرورة وبهدف إستكمال الأشغال المتبقية يمكن إجراء عملية غلق مؤقتة صبيحة السبت.

كما تدعو ذات المؤسسة مستعملي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر عند الإقتراب من منطقة تحويل حركة السير على مستوى محول خميس مليانة.