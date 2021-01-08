غلق مؤقت للطريق السيّار بمحور “مفتاح _ حمادي” لمدة ساعة.. ووضع نظام خاص للتنبيه

قال نصر الدين بغداد، مسؤول الإعلام والإتصال بالجزائرية للطرق السيارة، أنه سيتم غلق مؤقت للطريق السيار بمحور مفتاح _ حمادي لمدة ساعة.

وأضاف بغداد، أن غلق الطريق سيكون بسبب تمرير أسلاك كهربائية ذات الضغط العالي بالطريق الإجتنابي 2 الرابطبين بودواو وزرالدة.

وأكد أن تمرير الأسلاك الكهربائية ذات الضغط العالي تشكل خطرا على المارة مما أدى إلى توقيف السير على مستوى المحور.

وأوضح ذات المتحدث، أن مصالح سونلغاز شرعت في عملية تمرير الأسلاك في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة في الإتجاه الأول.

وكشف في ذات السياق، أنه بعد الإنتهاء من الأشغال في الإتجاه الأول سيتم غلق الإتجاه الثاني تباعا.

كما تم وضع نظام خاص للتنبيه بالطريق السيار، مضيفا أن كل المصالح المعنية مجندة في الميدان من أجل تفادي الإزدحام.