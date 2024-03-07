غلق مؤقت للطريق الوطني رقم 01 الرابط بين بئر خادم والبليدة لمدة 3 أيام 

تعلم مصالح ولاية الجزائر عن الغلق المؤقت للطريق الوطني رقم 01 الرابط بين بئر خادم والبليدة في الاتجاهين.

وأوضحت ذات المصالح في بيان لها عبر صفحتها على الفيسبوك أنه سيتم غلق جزء الطريق الوطني رقم 01 بصفة مؤقتة. وذلك قصد وضع عوارض الجسر الممتد على مستوى الطريق.

وأضاف البيان أن عملية الغلق ستكون لمدة 03 ليال، في الأوقات المبينة التالية:

يوم الخميس من الساعة منتصف الليل (00 سـا)، إلى غاية يوم الجمعة على الساعة السابعة صباحا (07 سـا).

يوم الجمعة من الساعة منتصف الليل (00 سـا)، إلى غاية يوم السبت على الساعة السادسة صباحا (06 سـا).

يوم السبت من الساعة منتصف الليل (00 سـا)، إلى غاية يوم الأحد على الساعة الخامسة صباحا (05 سـا).

تابعت ذات المصالح أنه تم تحويل حركة المرور خلال أوقات الغلق المؤقت للمركبات حسبما هو مبين في الآتي:

بالنسبة للمركبات القادمة من البليدة باتجاه بئر مراد رايس تحول حركة المرور نحو الطريق المؤدي إلى عين النعجة ثم العودة إلى الطريق الوطني رقم 01،

بالنسبة للمركبات القادمة من بئر مراد رايس باتجاه البليدة، تحول حركة المرور على مستوى محول بئر خادم – السحاولة، ثم السير عبر الطريق الوطني رقم 63 باتجاه السحاولة ثم السير نحو الطريق جنان سفاري إلى غاية الترقية العقارية “ألكو – بسة” ثم العودة إلى الطريق الوطني رقم 01 باتجاه البليدة.