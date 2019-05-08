غلق مؤقت للمحطة البحرية لنقل المسافرين بمستغانم بسبب إضراب عمال الميناء

تّم غلق المحطة البحرية لنقل المسافرين مؤقتا بميناء مستغانم التجاري، وتحويل الرحلات نحو ميناء وهران، بسبب الإضراب الذي يشل حركة الملاحة والنشاط داخل هذه المؤسسة منذ أيام ،حسبما علم اليوم الأربعاء، لدى ذات المؤسسة.

وأوضح المدير العام بالنيابة لمؤسسة ميناء مستغانم نصر الدين صبان في تصريح (لوأج)، أن هذا التوقف المؤقت (منذ أمس الثلاثاء) في نشاط المحطة البحرية جاء “بعد تحويل المتعامل الأجنبي لنقل المسافرين الذي يقوم بضمان النقل البحري بين ميناء مستغانم وميناء فالنسيا الاسباني نحو ميناء وهران.”

وذكر صبان أن “هذا التحويل ظرفي في انتظار عودة النشاط داخل مختلف أرصفة الميناء التي لا تزال تعرف شللا تاما إلى غاية صباح اليوم الأربعاء بعد

فشل كل محاولات التفاوض مع العمال.”

كما تم -وفقا لذات المسؤول- تحويل 14 باخرة التي كانت في انتظار تفريغ حولتها اخل الميناء نحو موانئ وهران وأرزيو والغزوات وتنس

تجنبا لغرامات التأخير التي تتحملها الخزينة العمومية وتقدر ما بين 5 ألاف و15 ألف دولار يوميا لكل باخرة.

ويقوم عمال الاستغلال والصيانة والأمن الداخلي والإدارة وقيادة الميناء بإضراب منذ 25 أفريل الماضي للمطالبة برحيل الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء مستغانم والإطارات المسيرة

وإدماج العمال المطرودين وترسيم المتعاقدين وزيادة في الأجور (20 في المائة) بأثر رجعي من الفاتح جانفي 2018.