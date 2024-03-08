غلق مؤقت لمستشفى في فرنسا بعد أن غزاه البق

اضطر قسم الطوارئ للبالغين في مركز مستشفى لاون (Aisne) إلى إغلاق أبوابه. بعد استقبال مريض يعاني من بق الفراش، حسبما ذكرت صحيفة L’Union.

وتم احتجاز الرجل الذي تم نقله إلى الرعاية بعد الظهر وتطهيره في حمام القسم. لكن “هذا المبنى وجد نفسه موبوءا وكان لا بد من عزله بإحكام”. كما أوضح الدكتور إيلوي جوليو، رئيس اللجنة الطبية للمؤسسة.

وأضاف أن هذه الطريقة لم تكن كافية لأن “موظفي الخدمة لاحظوا أن الطفيليات تمر من تحت الأبواب وتتجه نحو الغرف الأخرى”.

ولذلك اضطرت خدمة الطوارئ إلى إغلاق أبوابها بينما تدخلت شركة متخصصة في مكافحة الآفات لتفتيش المبنى.

خلال هذا الوقت، تولت إدارة حالات طوارئ الأطفال في لاون والمستشفيات المجاورة في سان كوينتين وسواسون وشاتو تيري.

وتم توزيع المنتج المضاد للطفيليات في القسم صباح الأربعاء، واستمر مفعوله حتى منتصف بعد الظهر.