غلق مؤقت لمصلحة الولادة لاستكمال اجراءات التعقيم في عنابة

قررت اليوم، ادارة المستشفى الجامعي ابن رشد الجامعي بعنابة، بغلق مؤقت لمصلحة الامومة والولادة، الى غاية استكمال اجراءات التعقيم من وباء كورونا.

وجاء هذا بعد الاشتباه في وجود مصابة بالوباء والتي خضعت للإجراءات اللازمة، في انتظار تحاليلها.

وقد طمأن مدير الصحة محمد الناصر دعماش في تصريح ل”النهار اونلاين”، بأن هذا الإجراء مؤقت، إلى غاية استكمال الاجراءات الوقائية، وسيتم اعادة فتح المصلحة خلال ايام.

وقد احتج ظهر اليوم عدد من الاطباء وعمال بعض المصالح بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، أمام إدارة المستشفى للمطالبة بتوفير أدوات الوقاية والحماية من كمامات وملابس الوقاية والقفازات، وذلك بعد الإشتباه في وجود حالة مصابة بالوباء.