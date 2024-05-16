غلق مؤقت لمصنع فيات في وهران .. الوزارة تكذب وتوضح 

حذرت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني من معلومات كاذبة تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الإغلاق المؤقت لمصنع فيات في وهران.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه الشائعة تزعم أن المصنع قد أُغلق بسبب سرقة 132 محرك فيات.

وأضاف البيان أن هذه المعلومات الكاذبة ارتبطت بصورة علي عون وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

وبهذا تنفي الوزارة بشكل قاطع هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، حيث يستمر مصنع فيات في وهران في الانتاج بشكل طبيعي .

كما تدعو الوزارة الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات غير المؤكدة.