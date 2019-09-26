غلق مؤقت لنفق الجباحية بالبويرة يوم الأحد

سيتم غلق مؤقت والسير بالتناوب على مستوى نفق الجباحية بولاية البويرة يوم الأحد 29 سبتمبر الجاري، حسب ماأعلنت عنه الجزائرية للطرق السيارة.

وأوضح المصدر، اليوم الخميس، أن الغلق سيتم ابتداء من الساعة العاشرة مساء الى الساعة الخامسة صباحا بسبب انطلاق المرحلة الاخيرة لأشغال تجهيزه.

وسيتم التحويل المؤقت لحركة السير باتجاه البويرة نحو الجزائر وهذا نحو الطريق الوطني رقم 5 عبر رابط وادي الرخام والعودة مجددا الى الطريق السيار عبر محول الجباحية.

اما بخصوص الاتجاه من الجزائر العاصمة نحو البويرة فسيتم تحويل حركة السير نحو الانبوب ت 2 للنفق، وفق ذات المصدر.

وسيتم وضع نظام للسلامة والامن المروري مع نظام للإشارات المؤقتة للأشغال خاص لذات الغرض لضمان التنقل الآمن لمستعملي الطريق السيار ليلا.

ويضيف ذات المصدر ان هذه الاشغال المتعلقة بتجهيز نفق الجباحية تدخل في اطار تحديث انظمة التحكم والسلامة المرورية وفق المعايير الدولية

بغية التامين التام للنفق وتقديم المساعدة في حالة حدوث أي طارئ للعابر داخل النفق وتحسين التهوية داخله فضلا عن تدعيم الاضاءة ووضع نظام الاشارات الضوئية .