غلق مؤقت للطريق السيار شرق-غرب في هذا المقطع

أفاد بيان لمصالح الدرك الوطني عن توقيف مؤقت لحركة السير في كلا الاتجاهين بالطريق السيار (شرق -غرب).

وحسب صفحة طريقي تعلم قيادة الدرك الوطني مستعملي الطريق أنه سيتم توقيف مؤقت لحركة السير في كلا الإتجاهين بالطريق السيار شرق غرب على مستوى بلدية بوهني. وذلك بسبب تمرير الكوابل الكهربائية.

كما أن أفراد فصيلة الطريق السيار للدرك الوطني بسيق تتواجد بالمكان لتنبيه مستعملي الطريق مع تنظيم حركة السير (غلق متقطع للطريق).