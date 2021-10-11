غلق محاور المحوّل الشمالي لمدينة المدية لمدة شهر

قررت مديرية الأشغال العمومية لولاية المدية غلق كل المحاور المحاول الشمالي لولاية المدية لمدة شهر كامل.

وجاء غلق الطريق بسبب إستكمال للأشغال المتبقية للطريق السيار “شمال _ جنوب” الرابط بين البليدة و البرواقية. حيث سيتم غلق كل محاور المحول الشمالي لمدينة المدية “الدورة الزرقاء” لمدة شهر كامل. و ذلك من أجل إنجاز محور الدوران تحت جسر المحول.

طالع أيضا

وسيكون بإمكان المواطنين والمسافرين الدخول والخروج من الطريق السيّار على مستوى المحول الجنوبي لمدينة المدية “دورة الشيخ بن عيسى”. أما بالنسبة لحركة المرور عبر الطريق الوطني رقم 01 فتحوّل إلى طريق “الغزاغزة _ المدية” عبر حي الكوالة.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp