غلق محطة “سوقرال” وتحويل المداخل بداية من هذا التاريخ

كشف مدير النقل لولاية الجزائر رمضان شريف إيدير، أنه سيتم تحويل المداخل البرية لمحطة نقل المسافرين “سوقرال” إلى الطريق الوطني رقم 5 إبتداء من اليوم الأحد على الساعة 23 سا ليلا.

وقال مدير النقل، إن الإجراء يأتي في إطار تحضير الاحتفال بالذكرى السبعين لثورة 01 نوفمبر 1954 المجيدة. والتحضير للاستعراض العسكري الخاص لإحياء هذه الذكرى على مستوى الطريق السريع الشرقي. مضيفا أن المحطة سيتم غلقها نهائيا أما المسافرين كليا بداية من يوم الخميس. على الواحدة بعد الزوال إلى غاية يوم الجمعة على الخامسة مساء.

وكانت المديرية قد أعلنت سابقا عن غلق محطة الخروبة لسيارات الأجرة ما بين الولايات، مؤقتا، إبتداءً من اليوم السبت.

وحسب بيان لذات الهيئة، سيتم غلق المحطة، اليوم السبت، على الساعة الحادية عشر والنصف ليلاً، وذلك إلى غاية 1 نوفمبر على الساعة الخامسة مساءً.

وسيتم تحويل المحطة، إلى محطة الشاحنات المتواجدة على مستوى بلدية جسر قسنطينة “السمار”.

فيما سيتم وضع خط مباشر يربط بين المحطة ومحطة المترو عين النعجة. كما يمكن أيضا استعمال محطة السكة الحديدية المتواجدة بمقربة هذه المحطة.