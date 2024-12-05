غلق محلات zara و bershka نهائيا في الجزائر

أعلنت مجموعة إنديتكس غلق فروع الشركات التابعة لها (zara - bershka – stradivarius pull&bear) نهائيا في الجزائرهذا الأسبوع

و كان السبب الرئيسي لغلق هذه المحلات هو تغيير الشركة لاستراتيجيتها. حيث فضلت التوجه للبيع عبر الانترنت.

وأرادت الشركة من خلال هذا القرار اتباع نهج العديد من الشركات و الماركات العالمية بعد فترة الكوفيد، حيث أن الجزائر ليست الوحيدة المعنية بهذا القرار. إذا أن المجموعة أغلقت محلاتها في العديد من البلدان.

وأعلنت مجموعة إنديتكس الإسبانية، التي أعلنت مؤخرًا عن إعادة هيكلة عالمية لشبكة توزيعها إغلاق 1,200 متجر حول العالم. وهو ما يمثل حوالي 16 في المائة من شبكة المتاجر.

وجاء قرار مراجعة استراتيجية الشركة مع زيادة المنافسة. أين فضلت التركيز على نقاط بيع أكبر وأكثر حداثة.

من جهة أخرى وحسب ما ذكره موقع Ouest-France كما قامت علامة “زارا” بإعادة تموضع علامتها التجارية. من خلال تقديم مجموعات أكثر فخامة وزيادة التعاون مع مصممين مشهورين.

في الوقت نفسه، يواجه عملاق الموضة السريعة زارا منافسة قوية من علامات جديدة، مثل “شين” الصينية، التي تقدم منتجات مشابهة بأسعار منخفضة. مما جذب شريحة الشباب الباحثين عن الأزياء بأسعار معقولة.