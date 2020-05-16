غلق محوّل الطرق في بلدية “أيت رزين” ببجاية 45 يوما

أكد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، بأنه سيتم غلق محوّل الطرق في بلدية “أيت رزين” ببجاية الذي يربط الطريق الوطني رقم 106 لمدة 45 يوما.

وأكد مركز الإعلام في بيان نشره على صفحته الرسمية “فايسبوك”، بأن الغلق والتوقف المؤقت لحركة المرور سيمسّ محوّل الطرق “قندور” ببلدية ” أيت رزين”.

وهو المحوّل الرابط بين منفذ الطريق السريع والطريق الوطني رقم 106، حيث يبدأ الغلق المؤقت ابتداءً من 15 ماي الجاري.

وأكد المركز بأن الغلق يعود إلى أشغال تزفيت وتهيئة الطريق البلدي الرابط بين منفذ الطريق السريع الاجتنابي والطريق الوطني رقم 106 بمنطقة “حنديس”.

وسيتم تحويل حركة المرور خلال فترة الغلق المؤقت المحددة بـ 45 يوما على النحو التالي:

بالنسبة لمستعملي الطريق القادمين من الجزائر العاصمة نحو بجاية، فإن الخروج من محوّل الطرق بأيت منصور نحو الطريق الوطني رقم 26، أو محوّل الطرق أقبو نحو الطريق الوطني 26 مرورا بالطريق الولائي رقم 141.

بالنسبة لمستعملي الطريق القادمين من بجاية نحو الجزائر العاصمة فإن الخروج من محوّل الطرق أقبو نحو الطريق الوطني رقم 26 مرورا بالطريق الولائي رقم 141 أو محوّل الطرق “أيت منصور” نحو الطريق الوطني رقم 26.