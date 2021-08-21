غلق مخبزة تحضّر الخبز بعلف المواشي في البرواڤية بالمدية!

تمكنت مصالح مفتشية مراقبة الجودة وقمع الغش بالتنسيق مع مصالح الأمن المختصة في مدينة البرواڤية جنوب عاصمة ولاية المدية، من كشف نشاط تدليسي خطير على مستوى إحدى المخبزات بذات المدينة.

متمثل في تحضير مادة الخبز بأعلاف المواشي – حسب مصادر “النهار” – التي أشارت إلى أن العملية تم على إثرها حجز كمية معتبرة من مادة القمح اللين “الفارينة” قدرت بـ 70 قنطارا كانت مخبأة، وكمية من الأعلاف الموجهة لتغذية الماشية المعروفة باسم “لا ليمان” مخبأة، والتي كان صاحب المخبزة يضعها على وجه الخبز لإيهام المستهلكين بأنها خبز شعير أصلي، مواصلا تمويهه في بيع الخبز بـ 15 دج على أنها مصنوعة من السميد “القمح الصلب”، الأمر الذي أدى بذات المصالح إلى اتخاذ الإجراءات الردعية الفورية ضده، منها غلق المحل وإحالة الملف على الجهة القضائية المختصة إقليميا.