غلق مدرسة إبتدائية في تيزي وزو بسبب كورونا

أقدمت اليوم الأحد، مديرية التربية بولاية تيزي وزو، على غلق المدرسة الابتدائية المتواجدة بقرية تازروتس بلدية أبي يوسف.

وجاء ذلك، بعد ظهور حالات مرض مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، بين أوساط عائلات التلاميذ.

وكانت جمعية أولياء التلاميذ وأعضاء لجنة قرية تازروتس، قد دعوا إلى اجتماع طارئ لمناقشة الوضعية الصحية بالقرية، وهذا بحضور الجهات المعنية من المسؤولين سواء في القطاع التربوي والصحي والأمني.

و قد وقف المعنيون، على الحالة المقلقة لظهور حالات مرض بالقرية، ما استدعى الغلق الفوري للمدرسة الابتدائية ابتداءا من اليوم الأحد، وإلى غاية الأربعاء 5 نوفمبر.

ويأتي ذلك، تجنبا لتوسع دائرة الفيروس.

كما خرج الاجتماع إلى قرار إعادة تنشيط خلية الأزمة على مستوى البلدية، والوقوق على مدى احترام التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية.