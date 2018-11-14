غلق مذبح غير شرعي وحجز أكثر من 445 كلغ من اللحوم البيضاء بتيارت

تمكنـت عناصر الشرطة بأمن دائرة السوقر بتيارت، من حجز كمية من اللحوم البيضاء قدرت بـ أزيد 445 كلغ .

وذلك بناء على معلومات وردت لذات المصالح، مفادها وجود شخص يستغل مرآب بأحد أحياء مدينة “السوقر”، لممارسة نشاط غير شرعي تمثل في الذبح بطريقة غير شرعية.

ليتم على الفور وبموجب إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر بتفتيش المكان.

حيث تم ضبط بداخله على دجاج مذبوح يقدر وزنه بـ95,14 كلغ مع 40 ديك رومي مذبوحة قدر وزنها بـ 350,78 كلغ .

ومن جهتها مصالح البياطرة ، أكدت أنّ المعني لم يلتزم بالشروط التنظيمية المفروضة .