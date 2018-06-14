غلق مذبح غير شرعي وحجز 500 كلغ من اللحوم في المسيلة

أغلقت مصالح أمن المسيلة مذبح غير شرعي كما حجزت400 كلغ من اللحوم الحمراء كانت معدة للتسويق كانت بذات الولاية.

وحسب ذات المصالح فقد تمكنت من توقيف شخص قام بتحويل مستودع إلى مذبح غير شرعي بوسط المدينة.

كما تم ضبط داخل غرفة تبريد مخصصة لحفظ اللحوم7 ذبائح و6 رؤوس أغنام و6 رؤوس بقر بما يعادل400 كلغ .

أين كان المشتبه فيه يقوم بعملية الذبح بطريقة غير شرعية ويحولها إلى محل قصابة تابع لشخص متواطئ معه.

فيما بين التحقيق أن المعني قام بتزوير ختم خاص ببيطري، يقوم من خلاله بدمغ الذبائح كي يتمكن من تغليط مصالح الرقابة.

وبعد مداهمة محل شريكه تم حجز 94 كلغ من اللحوم الحمراء المذبوحة بطريقة غير شرعية.

حيث بلغت كمية اللحم المحجوز ما يقارب 5 قناطير تم إتلافها بالتنسيق مع المصالح البيطرية لبلدية المسيلة .