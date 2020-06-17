غلق مستشفى السوقر وإخضاعه للتعقيم بتيارت

قررت مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لولاية تيارت بغلق مؤقت لمستشفى الطاهر ميموني بالسوقر لإخضاعه التعقيم لعدة أيام.

وعلم من مصدر مطلع ان القرار أتخذ مساء اليوم خلال إجتماع عقد بمدينة السوقر ضم مدير الصحة وعدد من إطارات الصحة وأطباء المؤسسة.

وإستجاب ذات المسؤول بإقتراح الطاقم الطبي بغلق المؤسسة العمومية لمدة 5 أيام وإخضاعها التعقبم كإجراء احترازي.

وحسب ذات المصدر فإن القرار جاء بعد الاشتباه باصابة عدد من الطواقم الطبية بذات المستشفى بفيروس كورونا كوفيد 19

أين تم وضعهم في الحجر الصحي مع اتخاذ جميع التدابير لتحويل الخاصة بعلاج المرضى الآخرين المصابين بأمراض اخرى.

مالك.ج