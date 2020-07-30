غلق مسمكة العاصمة إلى غاية 11 أوت المقبل

أعلن مجمع الخدمات المينائية العمومية وشركة تسيير موانئ الصيد البحري، وحدة الجزائر، عن وقف نشاط المسمكة إلى غاية 11 اوت القادم.

وجاء في بيان مشترك للمجمع والشركة، موجه لمستعملي ميناء الصيد البحري للجزائر، نشر اليوم الخميس على صفحة الرسمية للملحق الإداري لميناء الصيد البحري على فايسبوك: “تطبيقا للقرارات المتخذة إثر الإجتماع المنعقد يوم 23 جويلية 2020 للجنة متابعة فيروس كوفيد-19 للصيد البحري بميناء الجزائر، تقرر وقف النشاط على مستوى مسمكة الجزائر، وهذا ابتداء من يوم 29 جويلية إلى غاية 11 اوت 2020، من أجل معاينة تطورات الوضع الوبائي وكذا مدى فعالية الإجراءات الصحية المتخذة سابقا”.

وأضاف البيان أن الاجتماع قرر أيضا، فرض تقديم التزامات كتابية، من طرف وكلاء البيع تضمن سلامة كل عمال المربع من الوباء، وهذا يوم إعادة النشاط داخل المسمكة في 11 اوت كإجراء احترازي وقائي.

وتقرر أيضا، وفق نفس البيان، تقديم ساعات فتح المسمكة إلى الساعة 00: 04 صباحا، من أجل الفحص البيطري للموارد السمكية إلى غاية الإنتهاء من عملية الفحص، وهذا حتى الساعة 05:00 صباحا كأقصى حد وكذا إجبارية مراعاة واحترام القواعد الصحية لتفادي انتشار الوباء.