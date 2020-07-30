غلق مصلحة تنقل السيارات لإصابة أغلب عمالها بفيروس كورونا ببلدية الشلف

أفادت اليوم مصادر مسؤولة النهار أولاين بأن مير بلدية الشلف قد أصدر قرارا يتضمن أمر الغلق الفوري لمصلحة تنقل السيارات بما فيها مكتب رخصة السياقة لمدة 10 أيام وهذا بعد إصابة أغلب مستخدميها بفيروس كورونا .

في ذات السياق أكدت ذات المصادر بأن مصالح البلدية قد علقت إعلانا للمواطنين المترددين على المصلحة يشير إلى أسباب هذا الغلق الإضطراري.

فيما إعتبرت لجهة الوصية بأن هذا القرار جاء كخطوة وقائية للحد من تفشي فيروس كورونا وسط باقي عمال المصلحة المذكورة وفرصة لإخضاع مكاتب المرفق المذكور لعملية تنظيف وتعقيم شاملة .