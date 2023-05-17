غلق مطار بجاية.. وتحويل الرحلات نحو هذا المطار

أعلن راديو صومام، عن غلق مطار عبان رمضان ببجاية يوم السبت المقبل الموافق لـ20 ماي الجاري.

ووفقا لراديو صومام نقلا عن إدارة المطار، فإن قرار غلق المطار نهاية الأسبوع راجع لبعض الأشغال.

وأوضح المصدر نفسه، فإن الرحلات المجدولة يوم السبت المقبل، تم تحويلها إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة.

وللإشارة، استأنف مطار بجاية – مثل العديد من المطارات الجزائرية الأخرى – حركة الطيران بعد أكثر من عامين من التعليق بسبب أزمة كورونا.

وتخدم ما لا يقل عن 6 شركات طيران رحلات دولية من وإلى مطار بجاية، حيث يتعلق الأمر بكل من الجوية الجزائرية، الجوية الفرنسية، ترانسافيا، فولوتيا ، توي فلاي، وغيرها..

كما يتم تشغيل الرحلات الداخلية من قبل الخطوط الجوية الجزائرية وخطوط طاسيلي إلى الجزائر وبسكرة ووهران وحاسي مسعود.