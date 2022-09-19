غلق مطار عين صالح إبتداءً من الغد الثلاثاء

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، أنه سيتم غلق مطار عين صالح بداية من يوم غد الثلاثاء.

وحسب بيان للجوية الجزائرية، فإن غلق مطار عين صالح سببه إنطلاق أشغال الإصلاح والترميم على مستوى مهبط المطار ابتداء من 20 سبتمبر 2022.

وأشارت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، إلى كافة المسافرين. أنه عقب غلق مطار عين صالح سيتم تحويل جميع رحلاتها المبرمجة من مطار عين صالح إلى مطار أدرار. إبتداء من 20 سبتمبر المصادف ليوم غد الثلاثاء. وسيستمر ذلك طوال فترة الأشغال.

كما التزمت الجوية الجزائرية بإعلام الزبائن والمسافرين بأية مستجدات قد تطرأ.