غلق مقرات 3 دوائر وبلدية واعتصام بالخيم في تلمسان

شهدت مناطق متفرقة من ولاية تلمسان احتجاجات على خلفية أزمة السكن، حيث قام مواطنون بغلق مقرات 3 دوائر ومقر بلدية.

ففي أولاد الميمون، تجمهر عدد كبير من المقصيين من السكن أمام مقر الدائرة الذي قاموا بإغلاقه بالسلاسل.

وطالب المحتجون بتنحية رئيس الدائرة الذي اتهموه بتجاهل انشغالاتهم المرفوعة إليه منذ أشهر، وحمّلوه مسؤولية التلاعب بقوائم المستفيدين.

وقال المحتجون إن القوائم ضمت أسماء أشخاص من عائلات ميسورة لا تتوفر فيها شروط الاستفادة من سكن اجتماعي.

وفي سبدو، اعتصم عدد لا يستهان به من المقصيين من القوائم السكنية المفرج عنها مؤخرا للتعبير عن غضبهم وتمسكهم بحقهم.

وقال المحتجون الذين نصبوا خيما أمام مقر الدائرة، إنهم سيبقون مرابطين بموقع الاعتصام إلى حين الاستجابة لمطالبهم.

أما في الرمشي، فقد قام أزيد من 50 مقصيا من السكن بالتظاهر أمام مقر الدائرة.

وطالب المحتجون من والي تلمسان التدخل العاجل لإنصافهم.

وبإقليم بلدية عين النحالة، قام سكان قرية عين نكروف بالتجمهر أمام مقر البلدية، للمطالبة بحقهم في تسوية ملف السكن الريفي.

كما رفع المحتجون مطالب أخرى مثل تسوية مشاريع تنموية ما تزال مجرد حبر على ورق.

وناشد المحتجون الوالي التحرك العاجل لإنصافهم، مطالبين في نفس الوقت برحيل للمجلس البلدي الذي فشل حسبهم في تسيير واحتواء الأزمات.