غلق مقر المجلس الشعبي الولائي للعاصمة 14 يوما بعد وفاة عضو بكورونا

أخبار الجزائر
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غلق مقر المجلس الشعبي الولائي للعاصمة 14 يوما بعد وفاة عضو بكورونا
بقلم م . فيصل

اصدر رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر تعليمة بغلق مقر المجلس الشعبي الولائي للعاصمة 14 يوما.

ووفق بيان ذات المجلس قرار الغلق جاء إثر وفاة عضو بالمجلس الشعبي الولائي عضو بالمجلس بكورونا.

وبهذا ينهي رئيس المجلس كريم بنور علم إلى كافة المواطنين الوافدين على المجلس بقرار الغلق لمدة 14 يوما.

هذا وقد توفي امبارك عليك رئيس بلدية الحراش سابقا ورئيس لجنة النقل بالمجلس الشعبي الولائي بعد إصابته بفيروس كورونا.

ويدخل هذا الإجراء في إطار التدابير الوقائية والإحترازية للحد من تفشي وباء كورونا كوفيد 19.


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