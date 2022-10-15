غلق “ملبنة خاصة” لتلاعبها في كمية البودرة المستعملة في إنتاج الحليب المدعم

كشف مدير التجارة لولاية سطيف أنه أعطى، قرار يقضي، بالغلق الفوري لملبنة خاصة متواجدة بجنوب ولاية سطيف. بعد اكتشاف مصالحه رفقة فرقة الأبحاث للدرك الوطني بسطيف. تلاعب في كميات البودرة المعمول بها في انتاج الحليب.

كما قال مدير التجارة في إتصال هاتفي مع “النهار أونلاين”، أن الملبنة الخاصة كانت تقوم بتحويل كميات هائلة من البودرة المدعمة. إلى أغراض أخرى قد تكون تستغل في صناعات مربحة مثل الياغورت وانواع الأجبان المعروفة في السوق تعود لهاته الملبنة الخاصة.

كما أضاف ان هذه العملية جاءت على إثر ارسالية من وزارة التجارة التي جاء في مضمونها ضرورة التحقيق في نشاط هذه الملبنة الخاصة. و التي توزع 20 ألف لتر يوميا عبر 25 موزع بكل من بلديتي عين ولمان وسطيف. مستطردا أنه تم تحويل ملف القضية أمام الجهات القضائية للفصل فيها.

وفي انتظار ذلك طمأن مدير التجارة المستهلك، أنه أسدى تعليمات لمصالحه بتحويل بودرة الحليب المدعمة التي كانت تستفيد منها هذه الملبنة الخاصة الى الملبنة العمومية “التل” المتواجدة ببلدية مزلوق بسطيف. لتغطية الإختلال الذي ربما قد يحدثه هذا الغلق.