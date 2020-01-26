أفادت، منظمة حماية المستهلك الوطنية، اليوم الأحد، أنه تم غلق ملبنة ذراع بن خدة العمومية في تيزي وزو.

وأوضحت منظمة حماية المستهلك، “أبوس”، أن قرار الغلق، راجع إلى اكتشاف جرثوم بها.

وقالت، المنظمة، أن عملية التطهير لن تطول حسب معطياتها.