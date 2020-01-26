غلق ملبنة ذراع بن خدة العمومية في تيزي وزو
صورة من الارشيف
أفادت، منظمة حماية المستهلك الوطنية، اليوم الأحد، أنه تم غلق ملبنة ذراع بن خدة العمومية في تيزي وزو.
وأوضحت منظمة حماية المستهلك، “أبوس”، أن قرار الغلق، راجع إلى اكتشاف جرثوم بها.
وقالت، المنظمة، أن عملية التطهير لن تطول حسب معطياتها.
غلق ملبنة ذراع بن خدة العمومية / تيزي وزو، لاكتشاف جرثوم بها.عملية التطهير لن تطول حسب معطياتنا.
Publiée par L'Organisation APOCE المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك sur Dimanche 26 janvier 2020
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