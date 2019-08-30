غلق ملعب 20 أوت ببلوزداد وتعليق مهام مديره

قررت بلدية بلوزداد بالعاصمة غلق ملعب 20 أوت 1955، مع تعليق مهام مدير الملعب.

ونشر رئيس بلدية بلوزداد محمد عمامرة، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن الإجراء جاء بعد حادثة سقوط باب الملعب.

وأضاف المير أنه تم عقد إجتماع طارئ مباشرة ترأسه شخصيا بحضور الأمين العام للبلدية، حيث كلف هذا الأخير بأخذ كل التدابير اللازمة.

وأشار عمامرة إلى أنه تقرر غلق ملعب 20 أوت 1955 إلى غاية إشعار آخر،”مع تواصل أشغال الأرضية والسير العادي لقاعة الحفلات”.

كما إتخذ قرار تعليق مهام مدير ملعب 20 أوت 1955.

وتابع يقول: “تم إتخاذ قرار تجميد نشاط الرابطة البلدية لمحمد بلوزداد على مستوى المسبح البلدي”.

كما تم تكليف لجنة تقنية لمعاينة الملعب وتقديم تقرير مفصل حول ذلك.

من جهته أمر رئيس البلدية بضرورة وضع كل المشرفين على المرافق التابعة للبلدية أمام مسؤولياتهم.