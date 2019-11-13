غلق ملعب 5 جويلية تحضيرا لاستقبال مباريات الخضر في 2020

قررت وزارة الشباب والرياضة خلال اجتماعها بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم ومسؤولي مركبي محمد بوضياف ومصطفى تشاكر، أول أمس، غلق ملعب 5 جويلية الأولمبي بعد مباراة مولودية الجزائر وأهلي البرج الأسبوع المقبل.

وجاء قرار الغلق من أجل إعادة صيانة الملعب وتحضيره لاستقبال مباريات المنتخب الوطني مجددا بداية بمباريات شهر مارس المقبل ضمن تصفيات مونديال 2022، مثلما طالب به الناخب الوطني جمال بلماضي.

وحسب مصادر مطلعة، فإن ملعب “دار الشرع” سيغلق لمدة 6 أسابيع من أجل إعادة تهيئة الأرضية ووضع نظام التذاكر الإلكترونية، على أن تنقل مباريات مولودية الجزائر إلى ملعب بولوغين ومباريات الأندية العاصمية الأخرى إلى تشاكر أو الرويبة والدار البيضاء، وعند الانتهاء من الأشغال سيفتح الملعب مجددا، على أن يغلق ملعب تشاكر لتأهيله أيضا. هذا وكشفت مصادر أخرى عن استقالة مدير مركب محمد بوضياف، أول أمس، بسبب الضغوطات ثم تراجعه عن الاستقالة، أمس.