غلق مُؤقت لحديقة التسلية ببلدية سطيف بسبب كورونا

أعلنت مصالح ولاية سطيف، عن الغلق المؤقت، لحديقة التسلية الكائنة ببلدية سطيف، في اطار التدابير الوقائية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته.

وجاء هذا القرار، والذي يسري مفعوله، إبتداء من تاريخ 17 جويلية 2021، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

هذا وتم تكليف كل من الأمين العام للولاية، ومدير التنظيم والشؤون العامة ومدير الصحة والسكان ومدير التجارة ورئيس الأمن الولائي وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني للولاية، ورئيس دائرة سطيف ورئيس المجلس الشعبي لبلدية سطيف، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي سينشر في نشرة القرارات الإدارية للولاية.