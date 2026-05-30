غلق نفقي الحمدانية.. هذا ما أمر به وزير الأشغال العمومية

وقف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، مرفوقاً بوالي ولاية المدية، ووالي ولاية البليدة، اليوم السبت، على الأعطاب المسجلة إثر الحريق الذي نشب بغرفة المراقبة الخاصة بالانفاق التي تربط بين ولايتي المدية والبليدة الطريق الوطني رقم 1.

وحسب بيان لولاية المدية، تمت معاينة الأضرار المسجلة والاستماع إلى الشروحات التقنية حول التدخلات المبرمجة لإعادة تأهيل هذا المحور الحيوي.

هذا وأمر الوزير بتكثيف وحدات التدخل بالتعاون بين ولايتي المدية والبليدة لضمان سلامة مستعملي الطريق. وإعادة تشغيل التجهيزات المتضررة في أقرب الآجال. مع التأكيد على اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على استمرارية الخدمة وأمن المواطنين.

