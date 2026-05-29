غلق نفقي الحمدانية.. وفد تقني يقف على عملية الإصلاحات

تنقل وفد تقني برئاسة مدير مركزي من وزارة الأشغال العمومية، إلى مكان العطب التقني والذي وقع على مستوى أنفاق الطريق السيار شرق-غرب (A1)، بالشطر الرابط بين الشفة والحمدانية، للوقوف ميدانيًا على الوضع ومتابعة عملية التدخل.

وجاء ذلك، تنفيذًا لتعليمات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، حيث كان الوفد مرفوقًا بمديري الأشغال العمومية لولايتي البليدة والمدية. إضافة إلى المدير الجهوي للوسط للمؤسسة الجزائرية للطرق السيارة وإطاراتها.

وبعد إجراء عملية التشخيص التقني، تم الشروع مباشرة في الإصلاحات الأولية الخاصة بإعادة تشغيل أنظمة الاستغلال داخل الانفاق. مع تسخير كافة الوسائل والإمكانيات البشرية والتقنية الضرورية، قصد إعادة فتحه أمام مستعملي الطريق في أقرب الآجال، وضمان استئناف حركة السير في ظروف عادية وآمنة.

وللتذكير، فقد تم، مباشرة عقب تسجيل العطب، التدخل الفوري من طرف المؤسسة الجزائرية للطرق السيارة. بالتنسيق مع مديري الأشغال العمومية لولايتي البليدة والمدية ومختلف المصالح المعنية. وتحت المتابعة المباشرة للمصالح المركزية للوزارة.

حيث جرى تحويل مؤقت لحركة المرور نحو الطريق الوطني رقم 01، من خلال تحويل المركبات المتجهة نحو الجلفة على مستوى محول سيدي المدني بالشفة. فيما تم تحويل حركة المركبات المتجهة نحو الجزائر العاصمة على مستوى محول الحمدانية. وذلك بهدف ضمان انسيابية حركة المرور وسلامة مستعملي الطريق.

كما تنقل صبيحة اليوم، ولاة ولايتي البليدة والمدية، مرفوقين بمسؤولي مختلف المصالح المعنية، إلى عين المكان. للوقوف على سير عملية التدخل والمتابعة الميدانية للأشغال الجارية.

