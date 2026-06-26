غلق نفق الجباحية مؤقتا

أعلنت الجزائرية للطرق السيارة، عن غلق نفق الجباحية بالطريق السيار A2، عند النقطة الكيلومترية 90+900، بسبب أشغال تمرير كوابل كهربائية بالطريق السيار A2.

وجاء في بيان لذات الهيئة، أن أشغال تمرير كابل كهربائي هوائي ذو ضغط عالٍ، والتي تنجزها مصالح سونلغاز، جارية حالياً على مستوى نفق الجباحية بالطريق السيار A2، عند النقطة الكيلومترية 90+900.

ونظراً لسير الأشغال، تم غلق النفق مؤقتاً في الاتجاه نحو قسنطينة وغلق الطريق في اتجاه الجزائر إلى غاية الانتهاء من عملية تمرير الكابل الكهربائي.

واعتذرت الجزائرية للطرق السيارة عن الإزعاج الناتج عن هذه العملية، وأكدت اتخاذها جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة مستعملي الطريق.

ودعت مستعملي الطريق إلى احترام إشارات المرور والتنبيه، وتخفيض السرعة عند الاقتراب من منطقة الأشغال. واتباع تعليمات أعوان الدورية حفاظاً على سلامة الجميع.