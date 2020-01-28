غلق نفق بالجباحية في البويرة مؤقتا

أعلنت الجزائرية للطرق السيارة، اليوم الثلاثاء، عن غلق نفق عين شريكي بالجباحية، في ولاية البويرة.

وأوضحت، الشركة، أن الغلق المؤقت للنفق، راجع إلى أشغال تزفيت قارعة الطريق داخل النفق.

وأضافت، الجزائرية للطرق السيارة، أن المرحلة الاولى من الأشغال، ستكون على مستوى الأنبوب T1.

وأشارت الشركة، إلى أن الغلق المؤقت للنفق، سيكون من اليوم الثلاثاء، بداية من الساعة 00 سا 00، إلى الجمعة 31 من نفس الشهر والتوقيت.

وذكرت، الجزائرية للطرق السيارة، أنه في إطار إتمام أشغال إعادة تهيئة وتأهيل النفق تشرع ابتداء من الثلاثاء على بعملية تزفيت قارعة الطريق بمادة الاسفلت BBM.

وتخص المرحلة الأولى، أشغال الأنبوب الأول T1 (اتجاه الجزائر نحو سطيف)، لمدة 3 أيام ابتداء من الثلاثاء.

والمرحلة الثانية، تخص أشغال الانبوب الثاني T2 ، التي ستنطلق في الأيام القادمة.

وحسب ذات المصدر، فإنه تم وضع نظام تحويل حركة السير كالتالي:

– اتجاه نحو الجزائر: تحويل حركة السير نحو الطريق الوطني رقم 05 عبر رابط وادى الرخام والعودة الى الطريق السيار عبر محول الجباحية.

– اتجاه نحو البويرة : تحويل حركة السير نحو الانبوب T2 الذي يبقى مفتوحا لحركة السير.