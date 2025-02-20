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غلق نفق “بوزقزة” إتجاه الجزائر بسبب حادث مرور

بقلم أمينة داودي
غلق نفق “بوزقزة” إتجاه الجزائر بسبب حادث مرور
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أعلنت الجزائرية للطرق السيارة عن غلق مؤقت لنفق بوزقزة بالطريق السيار “شرق غرب” إتجاه الجزائر.

وفي بيان للمؤسسة، أعلنت من خلاله أن مصالح المراقبة والتحكم لنفق بوزقزة T1، ولاية بومرداس باتجاه الجزائر. قد أبلغوا عن وقوع حادث سير داخل النفق، مما أدى لغلق مؤقت للنفق.

ودعت الجزائرية للطرق السيارة إلى ضرورة توخي الحيطة و الحذر و احترام مسافة الأمان.

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