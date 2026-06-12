غلق نفق جبل الوحش بقسنطينة مؤقتًا

تدخل أعوان الدورية التابعين للجزائرية للطرق السيارة، لتأمين شاحنة معطلة عند المدخل الشمالي لنفق جبل الوحش، في قسنطينة، مما استدعى غلق النفق مؤقتًا.

وحسب بيان لذات الهيئة، تم تحويل حركة السير عبر الطريق الاجتنابي لجبل في الاتجاهين إلى غاية انتهاء عملية التدخل وإزالة الشاحنة.

ودعت المؤسسة، مستعملي الطريق، إلى الالتزام بالإشارات المرورية وتوخي الحيطة والحذر. وأكدت أنه سيتم إعادة فتح النفق فور الانتهاء من معالجة الوضع وعودة حركة السير إلى طبيعته.