غلق نفق عين شريكي بالطريق السيار في البويرة

أفاد بيان لمصالح الدرك الوطني عبر صفحة طريقي على الفيسبوك غلق مؤقت للطريق السيار شرق غرب بالبويرة.

وتعلم ذات المصالح في بيانها مستعملي الطريق أنه تم غلق مؤقت للطريق السيار شرق غرب، بالضبط عند نفق عين شريكي بلدية الجباحية بإتجاه برج بوعريريج، بسبب سقوط حمولة من الجرار الطريقي.

وأضاف البيان أن الغلق تسبب فيه سقوط حمولة من شاحنة للوزن الثقيل.

كما تم تحويل حركة المرور إلى الطريق الوطني رقم 05 عبر محول الجباحية.