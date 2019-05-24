غلق نهائي لـ 03 مرامل وتعليق نشاط مرملة بالمسيلة

اتخذ والي المسيلة قرارات، تتضمن الغلق النهائي لـ 03 مرامل، يرتكز نشاطها بوادي الريشة بلدية تامسة، مع حجز عتادها لمدة شهر، وتعليق نشاط أخرى.

وحسب بيان الولاية، يأتي هذا بسبب عدم احترامها لالتزاماتها، ومخالفة دفاتر الشروط المنصوص عليها قانونا، بالاضافة إلى عدم التقيد بالاحداثيات المحددة.

كما تم تعليق نشاط مرملة اخرى، يرتكز نشاطها بنفس الوادي، وحجز عتادها لمدة 15 يوما، بسبب ارتكاب مخالفات أثناء ممارسة نشاطها.

كما يلزم اصحاب هذه المرامل باعادة اماكن الاستغلال الى طبيعتها الاصلية .

وأشار بيان الولاية أن هذه العملية متواصلة ومستمرة، من اجل التطبيق الصارم لبنود ودفاتر الشروط، والمحافظة على المحيط البيئي .