غلق هذا الطريق لمدة شهر بالعاصمة

اعلنت الدائرة الإدارية للحراش بالعاصمة، أن الطريق الوطني رقم 08 شارع طرابلس - بلدية باش جراح سيكون مغلقا لمدة شهر كامل بداية من اليوم الإثنين.

وأعلمت المقاطعة الإدارية في بيان لها، أن الطريق الوطني رقم 08، على مستوى شارع طرابلس ببلدية باش جراح، و في إطار أشغال تكملة إنجاز قناة المونوليت (Monolithe) لواد أوشايح. سيتم الغلق المؤقت لجزء من الطريق لمدة ثلاثين (30) يوماً ، ابتداءً من يوم الاثنين 20 جويلية 2026.

وأضافت ذات المصالح، أنه ولضمان استمرارية حركة السير والتقليل من آثار الأشغال على تنقل المواطنين تم وضع مخطط مؤقت لتحويل حركة المرور. حيث سيتم تحويل حركة المرور المتجهة نحو حسين داي

إلى النصف الثاني من الطريق الوطني رقم 08. وكذا تحویل حركة المرور المتجهة نحو الحراش باستغلال الرصيف الواقع بالجهة الجنوبية للطريق. بعد تهيئته وتجهيزه لاستقبال حركة المركبات بصفة مؤقتة.