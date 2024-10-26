غلق هذه الطرق بالعاصمة إلى غاية أوّل نوفمبر

أصدرت مصالح ولاية الجزائر بيانا هاما بمناسبة تحضير وتنظيم الاستعراض العسكري، إحياء للذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة.

وأعلنت مصالح الولاية في بيانها عبر حسابها على الفيسبوك أن الطريق السريع الشرقي المحاذي لجامع الجزائر ومنتزه الصابلات سيتم غلقه.

كما سيتم غلق الطريق انطلاقا من التقاطع مع الطريق الاجتنابي الجنوبي إلى غاية محول هضبة العناصر.

بالإضافة إلى غلق كل المنافذ المؤدية لهذا الطريق وستكون مغلقة في الاتجاهين.

واكدت ذات المصالح أن غلق الطريق سيكون ابتداء من الساعة 23:59 من يوم غد الأحد إلى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة 01 نوفمبر 2024.