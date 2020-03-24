غلق هذه الطرق والمنافذ الرابطة بين ولايتي الجزائر والبليدة

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غلق هذه الطرق والمنافذ الرابطة بين ولايتي الجزائر والبليدة
بقلم نادية بن طاهر

تم غلق الطرق والمنافذ الرابطة بين ولايتي الجزائر والبليدة، لمنع انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وجاءت قائمة الطرق المغلقة كالآتي:

الطريق السريع الجديد الرابط بين الطريق السيار شرق غرب و الطريق السريع الجنوبي الدار البيضاء و بن عكنون .

الطريق الوطني رقم 61 الرابط بين بلدية الشبلي وبلدية الكاليتوس مرورا بإقليم بلدية سيد موسى.
الطريق الوطني رقم 08 الرابط بين بلدية الأربعاء و الحراش مرورا بإقليم بلدية الكاليتوس.

الطريق الولائي رقم 14 الرابط بين الطريق الوطني رقم 61 و بلدية واد السمار مرورا ببلدية سيدي موسى و بن طلحة.

الطريق الولائي رقم 118 الرابط بين بلدية مفتاح و واد السمار مرورا بحي الجمهورية.

الطريق الولائي رقم 58 الرابط بين بلدية الأربعاء و بلدية الكاليتوس مرورا بحي الرماضنية.

الطريق الولائي رقم 59 الرابط بين بلدية مفتاح و بلدية الكاليتوس مرورا بحي الرماضنية.

الطريق الولائي رقم 115 الرابط بين بلدية الأربعاء و بلدية براقي مرورا بحي الرايس.

الطريق الولائي رقم 117 الرابط بين بلدية الأربعاء ولاية البليدة و بلدية سيدي موسى.


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