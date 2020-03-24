غلق هذه الطرق والمنافذ الرابطة بين ولايتي الجزائر والبليدة

تم غلق الطرق والمنافذ الرابطة بين ولايتي الجزائر والبليدة، لمنع انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وجاءت قائمة الطرق المغلقة كالآتي:

الطريق السريع الجديد الرابط بين الطريق السيار شرق غرب و الطريق السريع الجنوبي الدار البيضاء و بن عكنون .

الطريق الوطني رقم 61 الرابط بين بلدية الشبلي وبلدية الكاليتوس مرورا بإقليم بلدية سيد موسى.

الطريق الوطني رقم 08 الرابط بين بلدية الأربعاء و الحراش مرورا بإقليم بلدية الكاليتوس.

الطريق الولائي رقم 14 الرابط بين الطريق الوطني رقم 61 و بلدية واد السمار مرورا ببلدية سيدي موسى و بن طلحة.

الطريق الولائي رقم 118 الرابط بين بلدية مفتاح و واد السمار مرورا بحي الجمهورية.

الطريق الولائي رقم 58 الرابط بين بلدية الأربعاء و بلدية الكاليتوس مرورا بحي الرماضنية.

الطريق الولائي رقم 59 الرابط بين بلدية مفتاح و بلدية الكاليتوس مرورا بحي الرماضنية.

الطريق الولائي رقم 115 الرابط بين بلدية الأربعاء و بلدية براقي مرورا بحي الرايس.

الطريق الولائي رقم 117 الرابط بين بلدية الأربعاء ولاية البليدة و بلدية سيدي موسى.