غلق هذه الطرق والمنافذ الرابطة بين ولايتي الجزائر والبليدة

تم غلق الطرق والمنافذ الرابطة بين ولايتي الجزائر والبليدة، لمنع انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19”.
وجاءت قائمة الطرق المغلقة كالآتي:
الطريق السريع الجديد الرابط بين الطريق السيار شرق غرب و الطريق السريع الجنوبي الدار البيضاء و بن عكنون .
الطريق الوطني رقم 61 الرابط بين بلدية الشبلي وبلدية الكاليتوس مرورا بإقليم بلدية سيد موسى.
الطريق الوطني رقم 08 الرابط بين بلدية الأربعاء و الحراش مرورا بإقليم بلدية الكاليتوس.
الطريق الولائي رقم 14 الرابط بين الطريق الوطني رقم 61 و بلدية واد السمار مرورا ببلدية سيدي موسى و بن طلحة.
الطريق الولائي رقم 118 الرابط بين بلدية مفتاح و واد السمار مرورا بحي الجمهورية.
الطريق الولائي رقم 58 الرابط بين بلدية الأربعاء و بلدية الكاليتوس مرورا بحي الرماضنية.
الطريق الولائي رقم 59 الرابط بين بلدية مفتاح و بلدية الكاليتوس مرورا بحي الرماضنية.
الطريق الولائي رقم 115 الرابط بين بلدية الأربعاء و بلدية براقي مرورا بحي الرايس.
الطريق الولائي رقم 117 الرابط بين بلدية الأربعاء ولاية البليدة و بلدية سيدي موسى.
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