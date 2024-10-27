غلق هذه الفضاءات التجارية الكبرى بداية من اليوم

كشف مدير التجارة لولاية الجزائر حرقاص عبد الوهاب، أنه سيتم غلق الفضاءات التجارية الكبرى على مستوى الطريق السريع الشرقي المحاذي لجامع الجزائر ومنتزه الصابلات.

وأضاف حرقاص، أنه سيتم غلق الفضاء التجاري على مستوى أرديس والمتجر “فور ويكس”. بالإضافة كذلك إلى برج الأعمال على مستوى فندق الهلتون.

وأوضح المدير أن غلق هذه الفضاءات التجارية سيكون بداية من اليوم الأحد. على الساعة منتصف الليل، إلى غاية مساء يوم الجمعة.