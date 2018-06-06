غلق 11 محلا تجاريا وحجز 500 كيلوغرام من المواد منتهية الصلاحية بخنشلة

قامت مصالح التجارة بولاية خنشلة بغلق 11 محلا تجاريا، بعد تسجيل مخالفات في سير الأنشطة وعدم احترام شروط الحفظ والنظافة.

وبحسب مدير التجارة، فإن غلق المحلات التجارية يعود لسبب عدم التسجيل في القيد التجاري وعدم تعديل المستخرج من السجل التجاري.

وقد تم إقتراح غلق المحلات التي يزاول أصحابها نشاط تجارة اللحوم بمختلف أنواعها والمواد الغذائية الواسعة الإستهلاك.

وقال ذات المدير، أنّ غلق المحلات تم خلال الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم بعد عمليات الرقابة التي قام بها الأعوان المكلفون.

وذكر ذات المسؤول، أنه قد تم حجز 500 كيلوغرام من المواد غير الصالحة الإستهلاك وهي عبارة عن بضاعة لحوم مختلفة.