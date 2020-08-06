غلق 208 محل تجاري و3 أسواق بالمقاطعة الإدارية لسيدي امحمد

كشفت مصالح ولاية الجزائر، أن اللجنة المختلطة المكلفة بالمراقبة والردع علقت نشاط 208 محل تجاري على مستوى المقاطعة الإدارية لسيدي امحمد منذ شهر مارس.

وأضاف بيان لذات المصالح، أن اللجنة تعمل للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الإحترازية المنصوص عليها في التعليمة الحكومية بالمقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد، حيث تم تعليق نشاط 208 محل تجاري منذ شهر مارس، لعدم احترام الإجراءات الوقائية ضد تفشي وباء كورونا، بالإضافة إلى غلق مركزين تجاريين وثلاثة أسواق بلدية.

وأفاد نفس المصدر، أن اللجنة تسهر حاليا على تكثيف المراقبة على المحلات التي تعرف إقبالا كثيفا للمواطنين خلال موسم الإصطياف على غرار محلات بيع المثلجات والأكل السريع حول مدى تطبيق الإجراءات الإحترازية ضد تفشي وباء كورونا.