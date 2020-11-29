غلق 209 محلا تجاريا في العاصمة لعدم احترام تدابير كورونا

أحصت مصالح أمن ولاية الجزائر عبر مختلف أقاليم الإختصاص، غلق 209 محل تجاري، بسبب مخالفة تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وحسب بيان لذات المصالح، اليوم الأحد، تم تسجيل 6924 عملية مراقبة للمتاجر ومختلف المحلات.

وكانت عمليات المراقبة في شقّين، الأوّل قامت بها مصالح الأمن منفرّدة، حيث بلغ عددها 1915 عملية مراقبة.

في حين تمّ تحقيق 536 عملية مراقبة لمصالح الأمن الوطني في شكل لجان مختلطة.

وفي الحصيلة، فقد تمّ تحرير 1191 إعذار، وُجّه لأصحاب المحلات التجارية المخالفة للقواعد والإجراءات اللّازم اتّباعها في مواجهة فيروس كورونا.

كما تم تنفيذ الغلق الفوري لـ209 محلا تجاريا، ثبت في حقّة مخالفة الإجراءات الوقائية من الفيروس التاجي.

وجاء ذلك، في إطار تعزيز الرقابة لمختلف النشاطات التجارية، والسهر على مدى تطبيق أصحابها لمختلف التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا كوفيد 19.