غلق 21 محل واقتراح بغلق 13 آخر لعدم احترام اجراءات الوقاية  في عين الدفلى

قامت مصالح أمن ولاية عين الدفلى ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة العامة والفرق التابعة لها بغلق 21 محل.

بالإضافة الى اقتراح غلق 13 محل لمخالفة التدابير المقررة وفق البروتوكولات الصحية.

وجاء هذا خلال الفترة الممتدة من 20 إلى غاية 26 جانفي 2022 ، على إثر عمليات المراقبة الموجهة للفضاءات التجارية والأنشطة المرتبطة بها.

والتي مست 1300 محلا تجاريا، منها عمليات مراقبة تمت رفقة اللجان المختلطة.

أين أسفرت عن تسجيل 14 مخالفة أوجبت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها مع تحرير 103 إعذا