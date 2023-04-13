غلق 22 محلا بالعاصمة شهر مارس المنصرم

سجلت فرق الشرطة العامة 862 عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة. مع تنفيذ 22 قرار غلق صادر عن السلطات المختصة بالجزائر العاصمة خلال شهر مارس المنصرم.

وحسب ما أورده اليوم الخميس بيان لمصالح الأمن الولائي، فإنه وفي إطار محاربة الغش وبيع المواد غير الصالحة للإستهلاك والعمل على حماية المواطن. الحفاظ على الصحة العامة وضبط القواعد التنظيمية المعمول بها. سجلت مختلف فرق الشرطة العامة 862 عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة مع تنفيذ 22 قرار غلق صادر عن السلطات المختصة.

كما سجلت في نفس الفترة مختلف مصالح أمن ولاية الجزائر العملياتية للأمن العمومي. 22.683 مخالفة مرورية, 64 حادث مرور جسماني أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة (64) آخرين بجروح.