غلق 3 آبار و7 منابع غير صالحة للشرب بعين تيموشنت

قامت السلطات المحلية لولاية عين تيموشنت بغلق عدّة آبار و 07 منابع مائية بمختلف بلديات الولاية بعد ظهور نتائج تحاليل نوعية المياه.

وحسب القرار الصادر فإنّه تمّ غلق الآبار والمنابع الغير الصالحة للشرب التالية:

بئر مياه الشرب التابع للسيد زحاف قويدر الواقع ببلدية شعبة اللحم.

منبع المياه العمومي لبني غانم ببلدية بن صاف.

بئر مياه الشرب مزرعة كاسمير ببلدية عين الطلبة.

منبع مياه الشرب مزرعة كاسمير ببلدية عين الطلبة.

بئر مياه الشرب مزرعة لولو ببلدية أغلال.

منبع مياه الشرب عين المبلية ببلدية أغلال.

منبع مياه الشرب سيدي يونس ببلدية عين تيموشنت.

منبع مياه الشرب سيدي يونس الثاني ببلدية عين تيموشنت.

منبع مياه الشرب سيدي زيدور ببلدية عين الكيحل.

منبع مياه الشرب الأبتوار ببلدية عين الكيحل.

وحسب ذات القرار، فإنّه في حال مخالفة يعرض صاحبه للمتابعة القضائية.