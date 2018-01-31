غلق 36 محلا تجاريا خلال سنة 2017 بإيليزي 

أحصت مصالح التجارة بولاية إليزي أكثر من 3 آلاف تدخل خلال السنة الفارطة قامت بها مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش .

وبحسب مديرية التجارة فقد تم إحصاء 1666 تدخل في مجال الممارسات التجارية ومعاملتها و1642 تدخل تعلق بـمراقبة النوعية وقمع الغش.

وأسفرت العمليات عن رصد512 مخالفة، 321 تعلقت بالممارسات التجارية و191 في مجال النوعية قمع الغش على مستوى المحلات والأسواق.

وأشار المسؤول الولائي،أن إجمالي المخلفات تمثل في عدم دفع الفواتير والربح غير الشرعي .

كما أنه تم إحصاء 36 حالة غلق إداري للمحلات التجارية بحسب مدير التجارة لولاية إليزي.